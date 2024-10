Tombeurs respec­tifs de Rafael Nadal et Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner vont s’af­fronter en finale de l’ex­hi­bi­tion saou­dienne « 6 Kings Slam » avec en jeu un chèque de 6 millions de dollars (!) pour le vainqueur.

S’il a battu l’ac­tuel numéro 1 mondial trois fois en autant de confron­ta­tions cette année, l’Espagnol s’at­tend encore à un énorme duel.

« Pour moi, c’est le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle. Jouer contre lui est un véri­table défi. Quand on voit l’année qu’il passe, c’est incroyable. Il n’y a pas eu beau­coup de défaites. Ce sera un défi diffi­cile à relever pour moi. J’ai joué de très bonnes batailles, des batailles diffi­ciles. Je m’at­tends à un match diffi­cile et de qualité. Je pense que les gens vont appré­cier. Je ferai de mon mieux pour le battre et remporter le tournoi. On verra samedi. Ce ne sera pas facile. »