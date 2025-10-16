Accueil6 Kings SlamAprès une défaite de 59 minutes, Zverev bat des records de taux...
6 Kings Slam

Après une défaite de 59 minutes, Zverev bat des records de taux d’horaire !

Jean Muller
Par Jean Muller

On sait qu’à ce moment de la saison, les orga­nismes sont fatigués. 

Mais un petit aller‐retour à Ryad peut être agréable surtout s’il s’agit d’être reçu comme un roi pour jouer deux petits sets en format « détente ». 

De plus, si à la clé vous concédez une défaite comme cela a été le cas pour Sascha face à Taylor, vous pouvez toujours vous amusez à compter votre taux horaire, digne des plus grands pdg du monde. 

Pour l’Allemand c’est du 431 dollars par seconde, rien que ça après sa défaite en 59 minutes.

Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 08:10

