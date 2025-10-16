On sait qu’à ce moment de la saison, les orga­nismes sont fatigués.

Mais un petit aller‐retour à Ryad peut être agréable surtout s’il s’agit d’être reçu comme un roi pour jouer deux petits sets en format « détente ».

❌ Fritz beats Zverev in 58 minutes



💰 About $431 per second for the German, who is knocked out of the tournament’s main drawpic.twitter.com/d3gsYwYINV — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) October 15, 2025

De plus, si à la clé vous concédez une défaite comme cela a été le cas pour Sascha face à Taylor, vous pouvez toujours vous amusez à compter votre taux horaire, digne des plus grands pdg du monde.

Pour l’Allemand c’est du 431 dollars par seconde, rien que ça après sa défaite en 59 minutes.