On sait qu’à ce moment de la saison, les organismes sont fatigués.
Mais un petit aller‐retour à Ryad peut être agréable surtout s’il s’agit d’être reçu comme un roi pour jouer deux petits sets en format « détente ».
❌ Fritz beats Zverev in 58 minutes— Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) October 15, 2025
💰 About $431 per second for the German, who is knocked out of the tournament’s main drawpic.twitter.com/d3gsYwYINV
De plus, si à la clé vous concédez une défaite comme cela a été le cas pour Sascha face à Taylor, vous pouvez toujours vous amusez à compter votre taux horaire, digne des plus grands pdg du monde.
Pour l’Allemand c’est du 431 dollars par seconde, rien que ça après sa défaite en 59 minutes.
Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 08:10