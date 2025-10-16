Marca a eu l’op­por­tu­nité de s’en­tre­tenir avec Carlos Alcaraz avant son entrée en lice dans le tableau de la Six Kings Slam.

Carlitos en a profité pour rendre encore un vif hommage à son idole de toujours, un certain Rafael Nadal.

L’Espagnol est revenu sur le cadeau un peu extra­va­gant que lui avait offert les orga­ni­sa­teurs de cette exhi­bi­tion tant décriée.

« Nadal méri­tait la raquette en or, mais pas moi pour le moment ; c’est quelque chose que mérite très peu de gens. On verra bien s’ils me l’offrent un jour. Évidemment, j’ai­me­rais bien, car c’est un beau souvenir, un beau cadeau. Il l’a mérité, et moi pas pour le moment. On verra dans quelques années. Mais posséder une telle raquette est une chose que très peu de gens peuvent se permettre »