Au micro de la Cadena SER après la victoire de Carlos Alcaraz contre Rafael Nadal en demi‐finales de l’ex­hi­bi­tion saou­dienne « 6 Kings Slam », l’an­cien double fina­liste à Roland‐Garros, Alex Corretja, a analysé avec fran­chise la rencontre entre ses deux compatriotes.

« Ce match a été plus émotionnel qu’ex­ci­tant et inté­res­sant. Nous savions que Carlos était en bien meilleure forme et que Nadal n’avait pas joué depuis long­temps, mais il est impor­tant qu’il joue parce que la Coupe Davis approche. Nous avons vu un Alcaraz au mieux de sa forme et un Nadal qui se débrouillait comme il le pouvait. Nous ne pouvions pas attendre beau­coup plus. Le plus impor­tant est qu’ils s’en sortent tous les deux sans blessure ».