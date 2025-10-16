Tous les observateurs sont unanimes, la première journée de l’exhibition a été un vrai fiasco.
Notre confrère Jose Moron a résumé en quelques mots ce qu’il s’est passé hier sur le court.
C’est d’autant plus navrant que ce genre d’évènement existe aussi pour promouvoir le tennis.
D’ailleurs, on aimerait bien avoir les chiffres de l’audience sur Netflix, cela ne doit pas être terrible. Du coup, les mots de José sont encore plus efficaces.
« Des joueurs qui se sont rendus à Riyad blessés et sachant qu’ils ne pouvaient pas concourir. Cela ne surprend personne de voir ce que nous observons »
Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 11:14