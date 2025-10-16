Tous les obser­va­teurs sont unanimes, la première journée de l’ex­hi­bi­tion a été un vrai fiasco.

Notre confrère Jose Moron a résumé en quelques mots ce qu’il s’est passé hier sur le court.

C’est d’au­tant plus navrant que ce genre d’évè­ne­ment existe aussi pour promou­voir le tennis.

D’ailleurs, on aime­rait bien avoir les chiffres de l’au­dience sur Netflix, cela ne doit pas être terrible. Du coup, les mots de José sont encore plus efficaces.

« Des joueurs qui se sont rendus à Riyad blessés et sachant qu’ils ne pouvaient pas concourir. Cela ne surprend personne de voir ce que nous observons »