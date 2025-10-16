Accueil6 Kings Slam"Des joueurs se sont rendus à Riyad blessés et sachant qu'ils ne...
6 Kings Slam

« Des joueurs se sont rendus à Riyad blessés et sachant qu’ils ne pouvaient pas concourir. Cela ne surprend personne de voir ce que nous obser­vons » explique Jose Moron, journaliste

Jean Muller
Par Jean Muller

-

0
Screenshot

Tous les obser­va­teurs sont unanimes, la première journée de l’ex­hi­bi­tion a été un vrai fiasco. 

Notre confrère Jose Moron a résumé en quelques mots ce qu’il s’est passé hier sur le court. 

C’est d’au­tant plus navrant que ce genre d’évè­ne­ment existe aussi pour promou­voir le tennis. 

D’ailleurs, on aime­rait bien avoir les chiffres de l’au­dience sur Netflix, cela ne doit pas être terrible. Du coup, les mots de José sont encore plus efficaces.

« Des joueurs qui se sont rendus à Riyad blessés et sachant qu’ils ne pouvaient pas concourir. Cela ne surprend personne de voir ce que nous observons »

Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 11:14

Article précédent
Fritz : « J’ai le senti­ment que le Grand Chelem peut arriver à tout moment »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.