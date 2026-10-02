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Djokovic, Alcaraz ou Sinner : le tableau du Six Kings Slam donne son verdict

Par
Henri Touchard
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Le Six Kings Slam, exhi­bi­tion orga­nisée en Arabie saou­dite depuis 2024, fait son retour du 21 au 24 octobre prochain à Riyad.

La très lucra­tive exhi­bi­tion avait été remportée les deux années précé­dentes par l’Italien Jannik Sinner, qui avait ainsi remporté un joli pactole.

Mais malgré son statut de tenant du titre, il n’a pas été avan­tagé par l’organisation.

En effet, le Transalpin n’a pas été placé parmi les deux premières têtes de série, qui seront Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.

Les deux premières têtes de série récom­pensent les joueurs ayant remporté le plus de titres du Grand Chelem.

Sinner ne déroge pas à la règle avec ses cinq titres, contre les sept titres de Carlos Alcaraz et les 24 titres de Djokovic.

Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 18:45

A propos de l’auteur

Henri Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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