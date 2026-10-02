Le Six Kings Slam, exhibition organisée en Arabie saoudite depuis 2024, fait son retour du 21 au 24 octobre prochain à Riyad.
La très lucrative exhibition avait été remportée les deux années précédentes par l’Italien Jannik Sinner, qui avait ainsi remporté un joli pactole.
Mais malgré son statut de tenant du titre, il n’a pas été avantagé par l’organisation.
En effet, le Transalpin n’a pas été placé parmi les deux premières têtes de série, qui seront Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.
Les deux premières têtes de série récompensent les joueurs ayant remporté le plus de titres du Grand Chelem.
Sinner ne déroge pas à la règle avec ses cinq titres, contre les sept titres de Carlos Alcaraz et les 24 titres de Djokovic.
Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 18:45