Après sa victoire face à Tsitsipas, Jannik va affronter Djokovic et le match sera intéressant à suivre. En mage de ce choc, Novak a bien voulu valider que l’Italien lui ressemblait.
Djokovic asegura que el jugador actual más similar a él sería Sinner.— José Morón (@jmgmoron) October 15, 2025
🗣️ “Es delgadito como yo, le pega muy duro y lleva a la perfección todo a nivel estratégico y está en todos lados. Se parece a mí”
¿Qué pensáis ? pic.twitter.com/46rjyw5aYf
« Il est mince comme moi, il frappe très fort et il maîtrise parfaitement tout au niveau stratégique, il est partout. Il me ressemble » a expliqué le Serbe qui est arrié en dernier à Ryad.
Espérons juste que ce match ne sera pas une « parodie » comme cela a été un peu le cas pour Sinner‐Tsitsipas et Fritz‐Zverev.
On rappelle que Sinner mène 6 à 4 dans leurs duels sur le circuit. L’Italien reste sur 5 succès de suite.
Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 09:50