6 Kings Slam

Djokovic l’avoue enfin : « Sinner est mince comme moi, il frappe très fort, il maitrise tout au niveau stratégique »

Jean Muller
Par Jean Muller

Après sa victoire face à Tsitsipas, Jannik va affronter Djokovic et le match sera inté­res­sant à suivre. En mage de ce choc, Novak a bien voulu valider que l’Italien lui ressemblait. 

« Il est mince comme moi, il frappe très fort et il maîtrise parfai­te­ment tout au niveau stra­té­gique, il est partout. Il me ressemble » a expliqué le Serbe qui est arrié en dernier à Ryad.

Espérons juste que ce match ne sera pas une « parodie » comme cela a été un peu le cas pour Sinner‐Tsitsipas et Fritz‐Zverev.

On rappelle que Sinner mène 6 à 4 dans leurs duels sur le circuit. L’Italien reste sur 5 succès de suite.

Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 09:50

