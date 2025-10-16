Après sa victoire face à Tsitsipas, Jannik va affronter Djokovic et le match sera inté­res­sant à suivre. En mage de ce choc, Novak a bien voulu valider que l’Italien lui ressemblait.

Djokovic asegura que el jugador actual más similar a él sería Sinner.



🗣️ “Es delga­dito como yo, le pega muy duro y lleva a la perfec­ción todo a nivel estra­té­gico y está en todos lados. Se parece a mí”



¿Qué pensáis ? pic.twitter.com/46rjyw5aYf — José Morón (@jmgmoron) October 15, 2025

« Il est mince comme moi, il frappe très fort et il maîtrise parfai­te­ment tout au niveau stra­té­gique, il est partout. Il me ressemble » a expliqué le Serbe qui est arrié en dernier à Ryad.

Espérons juste que ce match ne sera pas une « parodie » comme cela a été un peu le cas pour Sinner‐Tsitsipas et Fritz‐Zverev.

On rappelle que Sinner mène 6 à 4 dans leurs duels sur le circuit. L’Italien reste sur 5 succès de suite.