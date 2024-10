Deux jours après le début de la nouvelle exhi­bi­tion, 6 Kings Slam, orga­nisée à Riyad, en Arabie Saoudite, avec Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sinner, Medvedev et Rune, les critiques fusent.

La dernière en date est venue de l’an­cien joueur italien, Guido Monaco, qui s’est réjoui du peu d’en­goue­ment suscité par cet évène­ment dans les colonnes d’OA Sport.

« Les Arabes essaient d’acheter un sport pour lequel ils n’ont ni histoire ni culture, alors il est clair qu’il faut en payer le prix. Si vous avez un public qui n’a pas accès en direct à certains événe­ments, il est clair que ce public est moins cultivé. Je suis heureux de cet impact négatif sur la télé­vi­sion et le public, car je suis attaché à la tradi­tion. Le tennis a une forte tradi­tion et j’es­père que ces pays n’af­fec­te­ront en rien l’his­toire du tennis. Plus cet événe­ment sera un flop, plus je serai heureux. »