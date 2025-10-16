Accueil6 Kings SlamJannik Sinner annonce la couleur avant d'affronter Novak Djokovic : "Nous sommes...
Jannik Sinner annonce la couleur avant d’af­fronter Novak Djokovic : « Nous sommes avant tout ici pour nous amuser »

En quelques mots, l’Italien a résumé son état d’es­prit actuel après sa victoire expresse contre Stefanos Tsitsipas sur l’ex­hi­bi­tion, Six Kings Slam. Jannik est à Riyad sans pres­sion et il ose le dire.

« Nous espé­rons tous que ce sera un bon match. Nous nous connais­sons très bien… nous avons joué maintes et maintes fois. C’est formi­dable d’être à nouveau sur le court avec Novak. Surtout ici, devant vous. Nous allons essayer de jouer notre meilleur tennis. On verra bien. Nous sommes avant tout ici pour nous amuser. Pour amener le tennis ici. Tout ce que nous espé­rons, c’est que vous appré­ciez. C’est pour ça que nous sommes là »

Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 11:54

