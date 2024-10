Directement quali­fiés en demi‐finales de l’ex­hi­bi­tion saou­dienne « Six Kings Slam » (sur déci­sion des orga­ni­sa­teurs), Novak Djokovic et Rafael Nadal ont respec­ti­ve­ment été battus ce jeudi soir par Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, tombeurs la veille de Daniil Medvedev et Holger Rune.

Les deux légendes et grands rivaux, Djokovic et Nadal, s’af­fron­te­ront ainsi dans une petite finale, un match pour la troi­sième place, samedi avant la vraie finale entre Sinner et Alcaraz.

Un moment émou­vant et symbo­lique en pers­pec­tive, à un peu plus d’un mois de la retraite programmée de Rafa, qui inter­viendra lors des phases finales de la Coupe Davis à Malaga (du 19 au 24 novembre).

Rafael Nadal vs Novak Djokovic. This Saturday in the Six Kings Slam. #RiyadhSeason



One. Last. Time. 🥹 pic.twitter.com/n672QqEMcL — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) October 17, 2024

A noter que ce match d’ex­hi­bi­tion ne sera évidem­ment pas pris en compte par l’ATP dans ses statis­tique offi­cielles. Le bilan des confron­ta­tions entre les deux hommes restera donc bloqué à 60 rencontres, avec un léger avan­tage pour Djokovic (31−29).