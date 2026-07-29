Le Six Kings Slam de Riyad, exhibition créée en 2024 par le fonds d’investissement d’Arabie saoudite, sera de retour du 21 au 24 octobre 2026.
Les deux premières éditions ont été remportées par Jannik Sinner, qui a empoché un véritable pactole à deux reprises. En effet, le prize money de cette exhibition est colossal : pour seulement deux à trois matchs disputés, chaque participant repart avec plusieurs millions d’euros.
Retransmis dans le monde entier, notamment sur Netflix, l’événement a dévoilé son tableau pour cette édition 2026 :
En effet, on y retrouvera le gratin du tennis mondial, avec notamment la présence de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, tous trois habitués de cette exhibition.
Ils seront accompagnés d’Alexander Zverev, d’Alex de Minaur et de Taylor Fritz.
Un magnifique plateau attend donc les spectateurs en Arabie saoudite, qui accueillera également, pour la première fois de son histoire, un tournoi Masters 1000 sur son sol.
Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 08:46