Dans une longue inter­view donnée à As, Rafael Nadal a évoqué les critiques reçues à cause de son parte­na­riat avec l’Arabie Saoudite. La posi­tion de Rafa est claire et son raison­ne­ment n’est pas dénué de sens.

« Au final, en venant ici, on fait en sorte qu’il y ait des événe­ments et que des touristes viennent, ce qui n’ar­ri­vait pas il y a quatre ou cinq ans.Ne nous trom­pons pas, les gens appellent ça du sport­wa­shing et bien sûr il y a une partie de ça, mais l’autre partie est que vrai­ment grâce à tout ça, les gens qui ont été enfermés dans ce pays et n’ont pas pu voir un monde diffé­rent , grâce à tous les touristes qui viennent, à tous les événe­ments qui ont lieu ici tout au long de l’année, ils voient un autre monde, d’autres cultures, et ils ont la capa­cité d’avancer vrai­ment. Par consé­quent, je n’ai aucun doute sur le fait que les personnes qui viennent orga­niser des événe­ments ici, de n’importe quel domaine, font du bien au pays et à leurs habitants »,