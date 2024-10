Comme il l’a précisé avec beau­coup d’émo­tions, l’es­sen­tiel lors de ce dernier duel face à Nadal était de savourer et prendre du plaisir. D’ailleurs, on imagine forcé­ment que cela n’a pas été facile à gérer pour le Serbe.

« Ce n’était pas un match où l’on doit se concen­trer sur le vain­queur, mais où l’on profi­tait des moments du dernier match que nous avons eu entre nous. Nous avons joué plus de 60 matches ensemble, c’est donc un senti­ment spécial sur le terrain. C’est toujours quelque chose de spécial de jouer contre lui, mais plus on s’ap­pro­chait de sa retraite, plus chaque match deve­nait spécial. Nous avons pu constater une fois de plus sa comba­ti­vité comme il l’a prouvé en réali­sant d’in­croyables coups gagnants et en montrant une fois de plus qu’il est Rafa Nadal, une icône et une légende du tennis. Ce fut un honneur de partager le court avec lui pour la dernière fois »