En quelques mots l’Italien a résumé son état d’es­prit actuel. Jannik est à Ryad sans pres­sion et il ose le dire.

Sinner on facing Novak Djokovic next at Six Kings Slam



“You’re gonna play someone you’ve beaten quite a lot the last few years. Are you gonna be nice to Novak Djokovic?”



Jannik : “We all hope it’s a good match. This is all we hope for. We know each other very well… we’ve… pic.twitter.com/wjMA3d4eS3 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 15, 2025

« Nous espé­rons tous que ce sera un bon match. Nous nous connais­sons très bien… nous avons joué maintes et maintes fois. C’est formi­dable d’être à nouveau sur le court avec Novak. Surtout ici, devant vous. Nous allons essayer de jouer notre meilleur tennis. On verra bien. Nous sommes avant tout ici pour nous amuser. Pour amener le tennis ici. Tout ce que nous espé­rons, c’est que vous appré­ciez. C’est pour ça que nous sommes là »