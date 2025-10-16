Accueil6 Kings SlamSinner est presque prêt pour affronter Djokovic : "Nous sommes avant tout...
6 Kings Slam

Sinner est presque prêt pour affronter Djokovic : « Nous sommes avant tout ici pour nous amuser »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

266

En quelques mots l’Italien a résumé son état d’es­prit actuel. Jannik est à Ryad sans pres­sion et il ose le dire.

« Nous espé­rons tous que ce sera un bon match. Nous nous connais­sons très bien… nous avons joué maintes et maintes fois. C’est formi­dable d’être à nouveau sur le court avec Novak. Surtout ici, devant vous. Nous allons essayer de jouer notre meilleur tennis. On verra bien. Nous sommes avant tout ici pour nous amuser. Pour amener le tennis ici. Tout ce que nous espé­rons, c’est que vous appré­ciez. C’est pour ça que nous sommes là »

Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 11:54

Article précédent
« Des joueurs se sont rendus à Riyad blessés et sachant qu’ils ne pouvaient pas concourir. Cela ne surprend personne de voir ce que nous obser­vons » explique Jose Moron, journaliste
Article suivant
Medvedev sur son nouveau staff : « Je suis sûr que je ne me suis jamais dit : « Waouh ! C’est complè­te­ment différent ! »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.