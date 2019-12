Malgré les forfaits de dernière minute de Gaël Monfils et Daniil Medvedev, l’exhibition d’Abu Dhabi (19 au 21 décembre) marque le coup d’envoi officieux de la saison 2020 avec un plateau qui reste très compétitif. Novak Djokovic et Rafael Nadal effectueront leur retour sur le court et ils débuteront directement en demi-finale. En attendant les débuts du numéro 1 et 2 mondial, le tournoi sera lancé par un duel intéressant entre Stefanos Tsitsipas (6e) et Andrey Rublev (23e). Le Grec, vainqueur du Masters de Londres, affronte pour la troisième fois le Russe qui l’a battu lors du premier tour de l’US Open. Autant dire que le natif d’Athènes aura à coeur de prendre sa revanche pour retrouver le Serbe dans le dernier carré.

Dans l’autre partie de tableau, Hyeon Chung sera opposé à Karen Khachanov pour la première fois de sa carrière. Le Russe (17e) fait figure de favori face au Sud-Coréen, perturbé par les blessures en 2019 et qui tente de retrouver son niveau qui lui avait permis de se hisser en demi-finale de l’Open d’Australie en 2018. Le gagnant retrouvera l’Espagnol en demi-finale.