Rafael Nadal a été intraitable et déjà impressionnant face à Karen Khachanov en s’imposant 6-1, 6-3 en demi-finale de l’exhibition d’Abu Dhabi. A l’issue de la rencontre, le Russe a répondu ironiquement sur sa défaite : « C’était une bonne leçon. Rafa me dira combien je dois le payer… (rires) Il est en forme ! »

Khachanov : That was a good masterclass. Rafa needs to tell me how much I need to pay him😂… He’s fit !

Nadal : No, but he [Karen] was practicing too much before the match, I told him😂you're going to be tired then for the matchpic.twitter.com/gt6QziVJxI

— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) December 20, 2019