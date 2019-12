L’exhibition d’Abu Dhabi débute vendredi 20 décembre et Stefanos Tsitsipas affrontera Andrey Rublev à la place de Gaël Monfils. De l’autre côté, Hyeon Chung sera opposé à Karen Khachanov à la place de Daniil Medvedev. Le tableau complet est disponible ci-dessous.

#MWTC bringing you all that world class tennis action, over 3 days #InAbuDhabi. Match schedules here 👉 pic.twitter.com/yS7EDekT4p

— MWTC (@MubadalaWTC) December 17, 2019