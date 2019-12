De retour sur les courts, Rafael Nadal a remporté l’exhibition d’Abu Dhabi en disposant en finale de Stefanos Tsitsipas (6-7(3), 7-5, 7-6(3)). L’Espagnol ne cachait pas son plaisir à l’issue de la rencontre (propos relayés par puntodebreak) : « C’était une finale spectaculaire de plus de trois heures de jeu. C’est toujours un immense défi d’affronter un joueur comme Stefanos qui a réalisé de grandes choses choses en 2019. Il a des certitudes et il sera l’un des joueurs à prendre compte pour les grands tournois. Il sait ce que c’est de gagner les meilleurs dans les grands rendez-vous. Avec cette victoire, je termine de la meilleure façon possible 2019. Je dois encore améliorer certaines choses pour être prêt pour l’ATP Cup et l’Open d’Australie. Je vais prendre quelques jours de repos et reprendre l’entraînement. »