Rafael Nadal, tombeur de Karen Khachanov, s’apprête à affronter Stefanos Tsitsipas en finale de l’exhibition d’Abu Dhabi. L’Espagnol a réagi aux ambitions assumées et affichés du Grec de 20 ans : « C’est bien qu’il ait une bonne ambition. C’est important d’avoir des objectifs clairs et ensuite, il faut le faire. C’est quelque chose de difficile car être dans les trois premiers n’est pas facile. Il y a beaucoup de joueurs qui se battent pour être au plus haut niveau du classement. Il a réalisé une excellente saison et il luttera pour les titres importants. »