Vainqueur de Karen Khachanov (6-1, 6-3), Rafael Nadal a parfaitement réussi son retour sur les courts. A l’issue de la rencontre, l’Espagnol était à la fois satisfait et surpris de sa prestation comme le rapporte Yahoo.com : « Je suis content de mon match, mais j’ai été un peu surpris d’avoir bien joué tout de suite. J’ai bien fini la saison, et il y a un peu plus de 15 jours, on remportait la Coupe Davis avec l’Espagne. Les choses sont allées vite. D’un côté, c’est assez négatif de ne pas avoir eu beaucoup de temps, mais d’un autre côté, j’ai fini en jouant bien et je continue sur cette lancée. » En finale, le Majorquin affrontera Stefanos Tsitsipas qui a éliminé Novak Djokovic.