Battu de justesse par Rafael Nadal en finale de l’exhibition d’Abu Dhabi (6-7(3), 7-5, 7-6(3)), Stefanos Tsitsipas reste satisfait de son retour sur les courts comme il l’a expliqué après la rencontre (propos relayés par puntodebreak) : « Je n’avais pas joué d’exhibition depuis longtemps et l’intensité s’est apparentée à un tournoi officiel. Nous avons joué un superbe match avec Rafa et le public devait être heureux. Je quitte Abu Dhabi avec de bonnes sensations. J’ai remporté des bons matchs et j’ai prouvé que j’ai bien débuté l’année. »