L’affiche de la première demi-finale de l’exhibition d’Abu Dhabi est connue et elle mettra aux prises Novak Djokovic à Stefanos Tsitsipas. Ce dernier a pris le meilleur d’Andrey Rublev (23e) en s’imposant 6-3, 6-4. Un break dans chaque set a suffi au bonheur du Grec, sixième mondial.

@StefTsitsipas takes the first match of the championship ! See him play TOMORROW against World No. 2 @DjokerNole. #MWTC pic.twitter.com/RHiJLBTTiC

— MWTC (@MubadalaWTC) December 19, 2019