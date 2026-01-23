Si le tennis est un sport qui peut parfois rendre fou et que les joueurs sont souvent excusés pour certains comportements excessifs sur le court, il y a des limites infranchissables, comme celle du racisme.
Cette limite a malheureusement été franchie ce jeudi lors d’un tournoi de catégorie Challenger, au Brésil, à Itajai.
Comme le rapporte ci‐dessous le journaliste, Ariel Fernandez, les Colombiens, Luis David Martinez (1145e mondial en simple, 108e en double) et Cristian Rodriguez (1661e en simple, 162e en double), qui étaient associés en double, se sont rendus coupables de comportements ignobles et ouvertement racistes.
Quand l’un (Martinez) imitait un singe en direction d’un ramasseur de balles, l’autre (Rodriguez) lâchait un « macaco » (singe en portugais).
Así arrestaba la Policía Militar al venezolano Luis Martinez. Posteriormente, ya en la comisaría, también detuvieron al colombiano Cristian Rodríguez. pic.twitter.com/C5jbwH0obp— Ariel Fernández (@AFD7L) January 23, 2026
Fort heureusement, ces actes ne sont pas restés impunis puisque la police militaire brésilienne a procédé à l’arrestation des deux hommes, qui risquent une peine de prison allant jusqu’à cinq ans.
On attend désormais la réaction de l’ATP…
