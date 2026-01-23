AccueilVidéosActes racistes en plein match : deux joueurs arrêtés par la police...
Actes racistes en plein match : deux joueurs arrêtés par la police mili­taire au Brésil

Thomas S
Par Thomas S

-

399

Si le tennis est un sport qui peut parfois rendre fou et que les joueurs sont souvent excusés pour certains compor­te­ments exces­sifs sur le court, il y a des limites infran­chis­sables, comme celle du racisme. 

Cette limite a malheu­reu­se­ment été fran­chie ce jeudi lors d’un tournoi de caté­gorie Challenger, au Brésil, à Itajai. 

Comme le rapporte ci‐dessous le jour­na­liste, Ariel Fernandez, les Colombiens, Luis David Martinez (1145e mondial en simple, 108e en double) et Cristian Rodriguez (1661e en simple, 162e en double), qui étaient asso­ciés en double, se sont rendus coupables de compor­te­ments ignobles et ouver­te­ment racistes. 

Quand l’un (Martinez) imitait un singe en direc­tion d’un ramas­seur de balles, l’autre (Rodriguez) lâchait un « macaco » (singe en portugais).

Fort heureu­se­ment, ces actes ne sont pas restés impunis puisque la police mili­taire brési­lienne a procédé à l’ar­res­ta­tion des deux hommes, qui risquent une peine de prison allant jusqu’à cinq ans. 

On attend désor­mais la réac­tion de l’ATP…

Publié le vendredi 23 janvier 2026 à 19:15

