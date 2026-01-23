Si le tennis est un sport qui peut parfois rendre fou et que les joueurs sont souvent excusés pour certains compor­te­ments exces­sifs sur le court, il y a des limites infran­chis­sables, comme celle du racisme.

Cette limite a malheu­reu­se­ment été fran­chie ce jeudi lors d’un tournoi de caté­gorie Challenger, au Brésil, à Itajai.

Comme le rapporte ci‐dessous le jour­na­liste, Ariel Fernandez, les Colombiens, Luis David Martinez (1145e mondial en simple, 108e en double) et Cristian Rodriguez (1661e en simple, 162e en double), qui étaient asso­ciés en double, se sont rendus coupables de compor­te­ments ignobles et ouver­te­ment racistes.

Quand l’un (Martinez) imitait un singe en direc­tion d’un ramas­seur de balles, l’autre (Rodriguez) lâchait un « macaco » (singe en portugais).

Así arres­taba la Policía Militar al vene­zo­lano Luis Martinez. Posteriormente, ya en la comi­saría, también detu­vieron al colom­biano Cristian Rodríguez. pic.twitter.com/C5jbwH0obp — Ariel Fernández (@AFD7L) January 23, 2026

Fort heureu­se­ment, ces actes ne sont pas restés impunis puisque la police mili­taire brési­lienne a procédé à l’ar­res­ta­tion des deux hommes, qui risquent une peine de prison allant jusqu’à cinq ans.

On attend désor­mais la réac­tion de l’ATP…