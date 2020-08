Affaire Jakob Blake : l’USTA, l’ATP, la WTA ont décidé de ne jouer aucun match ce jeudi

Dans un communiqué commun et assez cours, l’USTA avec l’ATP et la WTA ont décidé de marque une pause ce jeudi en solidarité avec l’ensemble des évènements qui secouent les Etats-Unis suite à l’affaire Jakon Blake :

« En tant que sport, le tennis prend collectivement une position contre l’inégalité raciale et l’injustice sociale qui une fois de plus a été mise au premier plan aux États-Unis. L’USTA, l’ATP Tour et la WTA ont décidé de reconnaître ce moment dans le temps en interrompant le jeu du tournoi au Western & Southern Open le jeudi 27 août. Le jeu reprendra le vendredi 28 août. »

On rappelle que la NBA est aussi à l’arrêt.