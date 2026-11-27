Alors que le pilote de moto espagnol, Marc Marquez, a annoncé sa retraite ce vendredi, quelques jours après avoir obtenu son huitième titre de champion du monde en moto GP, le monde du sport perd l’une de ses légendes.
Mis au courant lors de son arrivée sur les installations de la Coupe Davis à Bologne, Carlos Alcaraz n’a pas caché sa surprise : « Non ! Qu’est-ce que tu racontes ? Putain », a lâché Carlitos aux membres de l’équipe espagnole.
Une annonce choc qui n’a pas fini de faire parler en Espagne.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.