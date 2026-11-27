Alors que le pilote de moto espa­gnol, Marc Marquez, a annoncé sa retraite ce vendredi, quelques jours après avoir obtenu son huitième titre de cham­pion du monde en moto GP, le monde du sport perd l’une de ses légendes.

Mis au courant lors de son arrivée sur les instal­la­tions de la Coupe Davis à Bologne, Carlos Alcaraz n’a pas caché sa surprise : « Non ! Qu’est-ce que tu racontes ? Putain », a lâché Carlitos aux membres de l’équipe espagnole.

Alcaraz shocked with Marc Marquez’s reti­re­ment news 😢 pic.twitter.com/PZVdTZ9s9L — José Morgado (@josemorgado) November 27, 2026

Une annonce choc qui n’a pas fini de faire parler en Espagne.