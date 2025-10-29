AccueilActualitéAlcaraz dépité s'en prend à son team : "Je ne sens...
Actualité

Alcaraz dépité s’en prend à son team : « Je ne sens abso­lu­ment pas la balle, abso­lu­ment rien. Je ne peux pas jouer ici, impos­sible. C’est comme jouer sur terre battue, pire qu’à Monte‐Carlo »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

1147
Screenshot

Comme le révèle nos collègues d’Eurosport en Espagne, Carlos Alcaraz a pesté contre la surface lors­qu’il est allé se plaindre auprès de son team pendant le deuxième set face à Norrie. 

Ses mots sont éton­nants d’au­tant que lors de sa confé­rence de presse il avait expliqué aimer les condi­tions de jeu de cette nouvelle salle.

« Je ne sens abso­lu­ment pas la balle, abso­lu­ment rien. Je ne peux pas jouer ici, impos­sible. C’est comme jouer sur terre battue, en pire qu’à Monte‐Carlo. Le seul point positif, c’est le service »

Surpris par ce commen­taire et par l’at­ti­tude très néga­tive de son joueur, Carlos Ferrero a essayé de le raisonner mais cela n’a pas fina­le­ment porté ses fruits. 

Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 08:23

Article précédent
Alcaraz tota­le­ment choqué par sa médiocre pres­ta­tion : « Je ne sais pas ce qui m’est arrivé »
Article suivant
Medvedev aiguise son sens de l’hu­mour : « C’est un moment amusant, bien sûr. Tout le monde aban­donne, tout le monde se dit épuisé. Et ils disent : « Voila un nouveau Master 1000 ! »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.