Blessé au poignet droit et déjà forfait pour le Masters 1000 de Madrid, après avoir également renoncé au tournoi de Barcelone, Carlos Alcaraz a officialisé vendredi son absence à Rome et surtout à Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).
Toujours très bien informé, le journaliste espagnol de la Cadena COPE, Angel Garcia, a révélé les dessous de cette décision difficile pour le clan Alcaraz.
😬 @agarciamuniz valora la baja de Alcaraz en Roland Garros— El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 24, 2026
🙏🏼 « Hay jugadores como Del Potro o Thiem, que una lesión como esta les destruyó su carrera »
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« L’examen a démontré que la blessure est toujours bien présente et que jouer Roland‐Garros serait un risque. Il y a des joueurs comme Del Potro, comme Thiem, pour qui une blessure au poignet ne les a pas seulement éloignés d’un Grand Chelem, mais a détruit leur carrière. L’idée pour le clan Alcaraz est de bien faire les choses pour que cette blessure n’ait pas de répercussions sur le reste de sa carrière. »
Publié le samedi 25 avril 2026 à 13:10