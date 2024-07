Vainqueur de Daniil Medvedev en demi‐finales de Wimbledon après avoir perdu le premier set, comme lors de son quart face à Tommy Paul, Carlos Alcaraz a une nouvelle fois montré sa faculté à s’adapter tacti­que­ment à son adversaire.

Interrogé sur la manière dont il avait réussi à briser le « mur » Medvedev, le tenant du titre a expliqué sa stra­tégie, qui s’est avérée payante.

« J’ai essayé de faire des choses diffé­rentes. J’ai essayé de ne pas faire de longs rallyes. J’ai essayé de faire des slices et des amortis et d’aller au filet autant que possible. J’ai essayé de ne pas rentrer dans son jeu. Il y a eu quelques points avec des échanges très longs. J’ai essayé de jouer mon propre jeu et de ne pas dépasser les 10 ou 12 coups dans les échanges. C’était diffi­cile de briser le mur. »