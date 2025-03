Le jeu de Mirra Andreeva a pris une nouvelle dimen­sion depuis quelques mois sous la baguette de Conchita Martinez. Une des secteurs où la joueuse russe s’est améliorée est le service et notam­ment sa vitesse en première balle. Il faut dire qu’elle a pris du volume muscu­laire et que cela lui permet de frapper plus fort même si elle est la première étonnée par ses performances.

🗣️ Mirra Andreeva (découvre tout): « Je n’avais aucune idée que mon service était aussi rapide. Pendant le tie‐break, j’ai regardé l’écran et j’ai vu 126 miles. Mais je n’ai aucune idée de ce que sont les miles. »



Soit un service à 202km/h.

Record dames : García Pérez 220 km/h. — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 15, 2025

« Je n’avais aucune idée que mon service était aussi rapide. J’ai vu à l’écran que, je crois que c’était pendant le tie‐break, j’ai regardé l’écran, c’était 126 miles ? Je n’ai donc aucune idée de ce que sont les miles. J’ai donc pensé que c’était proba­ble­ment rapide »