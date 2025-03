La jeune russe est entrain de se faire une belle place sur le circuit notam­ment depuis qu’elle a remporté Dubai.

Face à la tenante du titre, la Kazakh Rybakina, elle ne s’est pas vrai­ment éter­nisée sur le court (6−1, 6–2) et file donc en quart de finale où elle affron­tera Svitolina. Soutenue comme jamais dans le désert, Mirra était très étonnée de cette situation.

« Je ne sais pas pour­quoi les gens me soutiennent autant, parce qu’hon­nê­te­ment, quand je jouais aux États‐Unis, mes résul­tats n’étaient pas excel­lents. Vous savez, l’année dernière, j’ai perdu au premier tour. À l’US Open, j’ai perdu deux fois au deuxième tour. Ils sont restés jusqu’à la fin de notre match, et ils étaient encore là ce soir. Il est assez tard et il fait assez froid dehors, pour moi, c’est génial. Il y a quelque chose aux États‐Unis qui fait que les gens sont très éner­giques, et je sens leur énergie. Cela est un vrai soutien pour tenter de réaliser des grosses performances »