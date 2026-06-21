Après une pause de plus d’un an suite à une première colla­bo­ra­tion mitigée mais enri­chis­sante avec Novak Djokovic, Andy Murray a donc décidé de reprendre du service en tant qu’en­traî­neur de son compa­triote, Jack Draper, blessé depuis avril dernier.

Les deux hommes seront bien présents à partir de lundi sur le gazon d’Eastbourne (ATP 250) où le but est de prendre des repères avant Wimbledon et pour la suite de la saison.

« Après avoir cessé de travailler avec Novak, j’ai eu plusieurs occa­sions de reprendre le métier d’entraîneur », a expliqué l’an­cien numéro 1 mondial à la BBC. « Je n’avais aucune envie d’être sans cesse en dépla­ce­ment et loin de ma famille. Ce n’est pas que je n’aimais pas entraîner, mais cela ne me plai­sait tout simple­ment pas plus que de rester chez moi avec ma famille. Quand Jack m’a solli­cité, j’y ai réfléchi, j’en ai parlé à ma femme et j’ai dit à Jack que je serais ravi de l’aider. Je pense que Jack est un joueur brillant. Il ne fait aucun doute que lorsqu’il reviendra sur le court, il réali­sera de belles perfor­mances et rempor­tera des matchs au plus haut niveau. Mais pour l’instant, l’objectif est de l’aider à retrouver une régu­la­rité dans ses performances. »