Depuis qu’il a atteint le top 5, Jack vit l’enfer avec des blessures qui lui pourrissent sa carrière. Gaucher, puissant, son jeu et son tempérament manquent au circuit car on a la certitude qu’il peut aller titiller les plus grands et notamment Sinner et Alcaraz. C’est aussi l’avis d’un certain Andy Roddick.
« Ce qu’on ne veut pas, ce sont des hauts et des bas pour quelqu’un qui a autant de talent. L’année dernière, il était peut‐être le troisième meilleur joueur du monde de janvier à mai. Si j’étais son entraîneur, je ne parlerais même pas des points à défendre. Je lui dirais : « Je me fiche de la saison sur terre battue ; déduisons ces points tout de suite, tu es à la 90e place. » Revenons avec l’état d’esprit de gagner notre pain quotidien. Défendre des points avec quelqu’un qui a été blessé, c’est comme effacer »
Publié le vendredi 17 avril 2026 à 10:36