Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Fox News, l’ancien numéro un mondial est revenu sur la séquence qui a suivi la victoire d’Aryna Sabalenka contre Naomi Osaka en huitièmes de finale de Roland‐Garros. Après son succès, la Biélorusse s’était prêtée à quelques pas de danse sur le court Philippe‐Chatrier à la demande de l’intervieweur, l’ancien joueur français Fabrice Santoro.
From dancing in front of the admin’s phone to dancing on Philippe‐Chatrier 💃#RolandGarros pic.twitter.com/XqxPmCjt35— Roland‐Garros (@rolandgarros) June 1, 2026
« J’apprécie Fabrice Santoro, mais lui demander : ‘Tu veux bien danser pour nous ?’, c’est vraiment bizarre. Je n’aime pas ça. Et puis, quand elle le fait un peu et que c’est en quelque sorte terminé, lui demander ensuite de faire le moonwalk… Je ne sais pas. Peut‐être que les gens ont adoré, et je fais peut‐être partie d’une minorité. Je tire mon chapeau à Sabalenka pour l’avoir fait, mais j’ai juste trouvé ça bizarre. Je pense que c’est vraiment étrange de demander à quelqu’un de faire ça dans un contexte professionnel », a lâché l’Américain, manifestement peu convaincu par cette animation d’après‐match.
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 14:31