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Andy Roddick : « La demande de Fabrice Santoro à Aryna Sabalenka m’a paru vrai­ment bizarre… »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 28/05/2026 - Aryna Sabalenka - Bielorussie

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Fox News, l’an­cien numéro un mondial est revenu sur la séquence qui a suivi la victoire d’Aryna Sabalenka contre Naomi Osaka en huitièmes de finale de Roland‐Garros. Après son succès, la Biélorusse s’était prêtée à quelques pas de danse sur le court Philippe‐Chatrier à la demande de l’in­ter­vie­weur, l’an­cien joueur fran­çais Fabrice Santoro.

« J’apprécie Fabrice Santoro, mais lui demander : ‘Tu veux bien danser pour nous ?’, c’est vrai­ment bizarre. Je n’aime pas ça. Et puis, quand elle le fait un peu et que c’est en quelque sorte terminé, lui demander ensuite de faire le moon­walk… Je ne sais pas. Peut‐être que les gens ont adoré, et je fais peut‐être partie d’une mino­rité. Je tire mon chapeau à Sabalenka pour l’avoir fait, mais j’ai juste trouvé ça bizarre. Je pense que c’est vrai­ment étrange de demander à quelqu’un de faire ça dans un contexte profes­sionnel », a lâché l’Américain, mani­fes­te­ment peu convaincu par cette anima­tion d’après‐match.

Publié le mercredi 3 juin 2026 à 14:31

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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