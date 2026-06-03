Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Fox News, l’an­cien numéro un mondial est revenu sur la séquence qui a suivi la victoire d’Aryna Sabalenka contre Naomi Osaka en huitièmes de finale de Roland‐Garros. Après son succès, la Biélorusse s’était prêtée à quelques pas de danse sur le court Philippe‐Chatrier à la demande de l’in­ter­vie­weur, l’an­cien joueur fran­çais Fabrice Santoro.

From dancing in front of the admin’s phone to dancing on Philippe‐Chatrier 💃#RolandGarros pic.twitter.com/XqxPmCjt35 — Roland‐Garros (@rolandgarros) June 1, 2026

« J’apprécie Fabrice Santoro, mais lui demander : ‘Tu veux bien danser pour nous ?’, c’est vrai­ment bizarre. Je n’aime pas ça. Et puis, quand elle le fait un peu et que c’est en quelque sorte terminé, lui demander ensuite de faire le moon­walk… Je ne sais pas. Peut‐être que les gens ont adoré, et je fais peut‐être partie d’une mino­rité. Je tire mon chapeau à Sabalenka pour l’avoir fait, mais j’ai juste trouvé ça bizarre. Je pense que c’est vrai­ment étrange de demander à quelqu’un de faire ça dans un contexte profes­sionnel », a lâché l’Américain, mani­fes­te­ment peu convaincu par cette anima­tion d’après‐match.