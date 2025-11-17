Angelo est satis­fait et il a de quoi l’être car comme il le souligne, la finale a offert un spec­tacle de grande qualité.

« En 2025, Jannik et Carlos ont chacun remporté deux titres du Grand Chelem ; Jannik a gagné le Masters, tandis que Carlos a terminé numéro un mondial. C’est une façon incroyable de commencer l’année 2026. C’est aussi une immense satis­fac­tion pour les dizaines de millions d’Italiens qui ont suivi la finale à la télé­vi­sion. La finale a été une leçon d’édu­ca­tion, de civi­lité et de sport. Les vidéos de ces matchs devraient être montrées aux enfants qui ont besoin de grandir, car vivre de telles émotions nous rend meilleurs. Jannik et Carlos sont deux joueurs extra­or­di­naires, l’avenir du tennis leur appar­tient, et pour la première fois de l’his­toire, il y a un Italien : nous aussi, nous sommes là »