AccueilActualitéAngelo Binaghi, président de la fédération italienne : "La finale a été...
ActualitéATP - Finals

Angelo Binaghi, président de la fédé­ra­tion italienne : « La finale a été une leçon d’édu­ca­tion, de civi­lité et de sport. Les vidéos de ces matchs devraient être montrées aux enfants qui ont besoin de grandir »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

192

Angelo est satis­fait et il a de quoi l’être car comme il le souligne, la finale a offert un spec­tacle de grande qualité.

« En 2025, Jannik et Carlos ont chacun remporté deux titres du Grand Chelem ; Jannik a gagné le Masters, tandis que Carlos a terminé numéro un mondial. C’est une façon incroyable de commencer l’année 2026. C’est aussi une immense satis­fac­tion pour les dizaines de millions d’Italiens qui ont suivi la finale à la télé­vi­sion. La finale a été une leçon d’édu­ca­tion, de civi­lité et de sport. Les vidéos de ces matchs devraient être montrées aux enfants qui ont besoin de grandir, car vivre de telles émotions nous rend meilleurs. Jannik et Carlos sont deux joueurs extra­or­di­naires, l’avenir du tennis leur appar­tient, et pour la première fois de l’his­toire, il y a un Italien : nous aussi, nous sommes là »

Publié le lundi 17 novembre 2025 à 18:20

Article précédent
Herbert méfiant avant d’af­fronter les voisins Belges : « On n’est abso­lu­ment pas large­ment favoris. Peut‐être un poil si l’on regarde les classements »
Article suivant
Alcaraz au sujet du coaching et de l’aide de sa box : « C’est complè­te­ment diffé­rent de voir un match de l’ex­té­rieur que de l’intérieur »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.