Fortement criti­quée depuis qu’elle a décidé de suspendre Jannik Sinner pour une durée de trois mois suite à un accord à l’amiable conclu avec le numéro 1 mondial, l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) a tenu à prendre la parole par l’in­ter­mé­diaire de l’un de ses avocats dans les colonnes de la BBC.

Une prise de parole dans laquelle Ross Wenzel explique clai­re­ment que l’Italien n’a rien à se repro­cher dans cette affaire malgré la présence d’une sanction.

« Ce cas est à des années‐lumière du dopage. Le retour scien­ti­fique que nous avons reçu était qu’il ne pouvait s’agir d’un cas de dopage inten­tionnel, y compris de micro‐dosage. L’AMA a reçu des messages de ceux qui consi­dèrent que la sanc­tion était trop élevée et, à certains égards, si vous avez certains qui disent que c’est injuste pour l’ath­lète, et d’autres qui disent que ce n’est pas assez, peut‐être que c’est une indi­ca­tion que, même si cela ne va pas être popu­laire avec tout le monde, que c’était au bon endroit. Lorsque nous exami­nons ces cas, nous essayons de les étudier d’un point de vue tech­nique et opéra­tionnel et nous ne le faisons pas en ayant peur de ce que le public, les poli­ti­ciens ou qui que ce soit d’autre va dire. »