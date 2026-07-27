Arthur Fils et Ben Shelton comptent parmi les plus grands complices du circuit ATP. Les deux amis ne manquent jamais une occasion de se taquiner sur leur niveau de jeu respectif et sur l’issue de leurs confrontations.
Amusé par cette rivalité bon enfant, le community manager de l’ATP a remis le couvert à l’occasion du Washington Open. Après leur avoir demandé qui sortirait vainqueur d’un duel en dix sets sur terre battue, il les a cette fois interrogés sur une confrontation sur dur.
Cette fois, les deux joueurs s’accordent à donner l’avantage à l’Américain. Arthur Fils estime même qu’en indoor, la tâche serait encore plus compliquée pour lui, en se remémorant notamment sa dure défaite face à Shelton au tournoi de Bâle.
« Sur dur c’est différent, déjà est ce qu’on parle de outdoor ou d’indoor, en inodore à Bâle il m’a mis une fessée masi j’ai gagné à Tokyo dehors mais c’était très difficile. Je lui laisse le dur et je prend la terre battue » a déclaré Arthur Fils.
Publié le lundi 27 juillet 2026 à 08:25