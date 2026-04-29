Hier soir, Alexandre Zverev a fini son match très tard, et il a du batailler ferme pour venir à bout de Mensik (6−4, 6–7, 6–3), une victoire qui lui permet d’atteindre encore une fois les 1⁄4 de finale d’un Masters1000, c’est presque la norme pour le joueur allemand.
Déjà fatigué avant de venir comme il l’avait précisé après sa défaite en demi‐finale chez lui à Munich, l’Allemand va s’attaquer à l’Italien Cobolli qui est une vraie pile électrique.
Il ne sera pas forcément le favori car les matchs s’accumulent pour le joueur allemand depuis le début de la saison et il est bien difficile de lire son calendrier.
Il n’empêche que même s’il ne parvient pas à passer un cap contre le duo Alcaraz/Sinner, sa régularité sur les Masters1000 est à souligner. Il tentera aussi de dominer l’Italien qui l’a battu dernièremen sur ses terres dans un duel joué dans des circonstances particulières puisque Flavio « jouait » pour un « ami » décédé..
Publié le mercredi 29 avril 2026 à 10:26