Hier soir, Alexandre Zverev a fini son match très tard, et il a du batailler ferme pour venir à bout de Mensik (6−4, 6–7, 6–3), une victoire qui lui permet d’at­teindre encore une fois les 1⁄ 4 de finale d’un Masters1000, c’est presque la norme pour le joueur allemand.

Déjà fatigué avant de venir comme il l’avait précisé après sa défaite en demi‐finale chez lui à Munich, l’Allemand va s’at­ta­quer à l’Italien Cobolli qui est une vraie pile électrique.

Il ne sera pas forcé­ment le favori car les matchs s’ac­cu­mulent pour le joueur alle­mand depuis le début de la saison et il est bien diffi­cile de lire son calendrier.

Il n’empêche que même s’il ne parvient pas à passer un cap contre le duo Alcaraz/Sinner, sa régu­la­rité sur les Masters1000 est à souli­gner. Il tentera aussi de dominer l’Italien qui l’a battu derniè­remen sur ses terres dans un duel joué dans des circons­tances parti­cu­lières puisque Flavio « jouait » pour un « ami » décédé..