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Au final, même à 1H20 du matin, Zverev est toujours là !

Par
Laurent Trupiano
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Hier soir, Alexandre Zverev a fini son match très tard, et il a du batailler ferme pour venir à bout de Mensik (6−4, 6–7, 6–3), une victoire qui lui permet d’at­teindre encore une fois les 14 de finale d’un Masters1000, c’est presque la norme pour le joueur allemand.

Déjà fatigué avant de venir comme il l’avait précisé après sa défaite en demi‐finale chez lui à Munich, l’Allemand va s’at­ta­quer à l’Italien Cobolli qui est une vraie pile électrique.

Il ne sera pas forcé­ment le favori car les matchs s’ac­cu­mulent pour le joueur alle­mand depuis le début de la saison et il est bien diffi­cile de lire son calendrier.

Il n’empêche que même s’il ne parvient pas à passer un cap contre le duo Alcaraz/Sinner, sa régu­la­rité sur les Masters1000 est à souli­gner. Il tentera aussi de dominer l’Italien qui l’a battu derniè­remen sur ses terres dans un duel joué dans des circons­tances parti­cu­lières puisque Flavio « jouait » pour un « ami » décédé..

Publié le mercredi 29 avril 2026 à 10:26

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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