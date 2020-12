La capitaine de l’équipe allemande de Fed Cup depuis 2005, Barbara Rittner, a pointé du doigt un fléau dans le monde du tennis, et d’ailleurs dans d’autres domaines : les réseaux sociaux.

« Les filles sont exposées à des influences externes extrêmes. Elles sont abattues presque toute la journée. Vous êtes constamment sur votre téléphone. Par exemple, vous postez une photo et attendez les réactions ou les commentaires. On leur demande de poser le portable au début du cours et cette expérience s’avère très agréable. Ce « sentiment constant d’être valorisé » est extrêmement critique. Il distrait les jeunes de l’Association allemande de tennis (DTB) de l’essentiel. Ils ont remarqué à quel point il peut être relaxant de ne pas regarder le téléphone portable tout le temps. Les joueurs d’aujourd’hui s’occupent de tant de choses en dehors du terrain. Ils se soucient de la mode, certains d’entre eux sont déjà des icônes de la publicité. Le résultat est que la constance tombe au bord du chemin », a constaté la coach allemande sur Spox.com.