Marion Bartoli, consultante reconnue depuis la fin de sa carrière en 2013, se trompe rarement dans ses analyses lors des tournois du Grand Chelem.
En live auprès de nos confrères de la BBC à l’occasion de la finale de Wimbledon entre Jannik Sinner et Alexander Zverev, la lauréate de l’édition 2013 s’est montrée particulièrement impressionnée par le niveau de jeu de l’Italien et sa gestion des moments clés.
Selon elle, le numéro 1 mondial possède toutes les qualités pour régner sur le circuit pendant de nombreuses années. À l’image de Novak Djokovic, qui a marqué son époque par une domination sans partage, Bartoli estime que Sinner est en train d’ouvrir un nouveau cycle et pourrait bien imposer sa loi sur le tennis mondial durant la prochaine décennie.
« Je pense que nous avons vu le nouveau Novak Djokovic pour les 10 ou 15 prochaines années. Sa façon de faire le dos rond quand il le fallait et de sortir un coup extraordinaire au moment opportun me rappelle énormément Djokovic » a déclaré Marion Bartoli.
Publié le mardi 14 juillet 2026 à 08:42