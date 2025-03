Même si Munar est censé être un joueur spécia­liste de l’ocre, il ne se défend pas mal sur ciment aussi où son coup droit peut faire mal.

Munar d. Daniil Medvedev 6–2 6–3



The 2023 cham­pion is out.



Jaume gets his first top 10 win since 2022.



After losing in the first round of this event for the past 3 years, this has to feel good.



✅1st Miami R3

✅3rd career top 10 win



