L’ancien joueur alle­mand était vrai­ment satis­fait et très enthou­siaste au sujet de la perfor­mance de son ancien poulain. Chez nos amis d’Eurosport, il a proposé une analyse prag­ma­tique de cette entrée en lice du GOAT !

« Le deuxième set était abso­lu­ment excep­tionnel. Il ne peut pas faire beau­coup mieux. Mais il a aussi beau­coup couru, et cela a commencé proba­ble­ment à se faire sentir physi­que­ment au début du 3ème où il s’est beau­coup étiré. Mais dans l’en­semble, Novak Djokovic a réalisé un premier tour parfait. La durée du match a été idéal pour rester frais. Inutile d’en dire plus sur son service : il était tout simple­ment excep­tionnel, de classe mondiale »