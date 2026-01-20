AccueilActualitéBoris Becker est dithyrambique au sujet de Djokovic : "Il était tout...
Actualité

Boris Becker est dithy­ram­bique au sujet de Djokovic : « Il était tout simple­ment excep­tionnel, de classe mondiale »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

184

L’ancien joueur alle­mand était vrai­ment satis­fait et très enthou­siaste au sujet de la perfor­mance de son ancien poulain. Chez nos amis d’Eurosport, il a proposé une analyse prag­ma­tique de cette entrée en lice du GOAT !

« Le deuxième set était abso­lu­ment excep­tionnel. Il ne peut pas faire beau­coup mieux. Mais il a aussi beau­coup couru, et cela a commencé proba­ble­ment à se faire sentir physi­que­ment au début du 3ème où il s’est beau­coup étiré. Mais dans l’en­semble, Novak Djokovic a réalisé un premier tour parfait. La durée du match a été idéal pour rester frais. Inutile d’en dire plus sur son service : il était tout simple­ment excep­tionnel, de classe mondiale »

Publié le mardi 20 janvier 2026 à 09:31

Article précédent
Monfils, c’est déjà fini, sa dernière sortie en Australie n’est pas à la hauteur de sa légende…
Article suivant
Wawrinka : « Je ne me voyais pas venir juste pour des au revoir. Mon truc, c’est la compé­ti­tion. C’est pour ça que j’ai bossé ces dernières semaines »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.