Omniprésent sur les réseaux sociaux via notam­ment son compte Twitter, Boris Becker n’a pas pu manquer les adieux de Rafael Nadal au tennis ce mardi soir à Malaga.

Et logi­que­ment, l’an­cien cham­pion alle­mand a tenu à rendre un vibrant hommage à l’homme aux 14 Roland‐Garros.

Gracias Rafa !



One of the most iconic sportsman ever, sadly left the game of tennis. You gave us unbe­lie­vable moments on court that will be remem­bered forever. A deep sense of grati­tude from me and anybody that loves the game 🎾! @RafaelNadal pic.twitter.com/TKePf5GL2T