Sur un petit nuage à Cincinnati, Térence Atmane est la grande surprise du tournoi dans l’Ohio. Ce vendredi, le Français s’est offert un nouveau cador du circuit à son tableau de chasse, en prenant le meilleur sur Holger Rune (6−2, 6–3) pour s’ou­vrir les portes du dernier carré contre Jannik Sinner.

Les super­la­tifs des obser­va­teurs commencent à pleu­voir, Brad Gilbert est sous le charme. Sur son compte Twitter, l’an­cien coach d’Andre Agassi l’a simple­ment comparé à Henri Leconte. Le dernier Français parvenu à se hisser en finale de Roland‐Garros, en 1988.

i said Atmane reminds of Wayne Arthers, more i think 🤔 about it Henri Leconte, same quick motion on the serv and and shot maker like Henri, what a tour­na­ment 🏟️ @CincyTennis — Brad Gilbert (@bgtennisnation) August 15, 2025

« J’ai dit qu’Atmane me rappe­lait Wayne Arthurs (ancien 44e mondial), mais plus j’y pense, plus je trouve qu’il ressemble à Henri Leconte, avec les mêmes mouve­ments rapides au service et le même talent de frap­peur qu’Henri. Quel tournoi ! »