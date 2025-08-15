Sur un petit nuage à Cincinnati, Térence Atmane est la grande surprise du tournoi dans l’Ohio. Ce vendredi, le Français s’est offert un nouveau cador du circuit à son tableau de chasse, en prenant le meilleur sur Holger Rune (6−2, 6–3) pour s’ouvrir les portes du dernier carré contre Jannik Sinner.
Les superlatifs des observateurs commencent à pleuvoir, Brad Gilbert est sous le charme. Sur son compte Twitter, l’ancien coach d’Andre Agassi l’a simplement comparé à Henri Leconte. Le dernier Français parvenu à se hisser en finale de Roland‐Garros, en 1988.
i said Atmane reminds of Wayne Arthers, more i think 🤔 about it Henri Leconte, same quick motion on the serv and and shot maker like Henri, what a tournament 🏟️ @CincyTennis— Brad Gilbert (@bgtennisnation) August 15, 2025
« J’ai dit qu’Atmane me rappelait Wayne Arthurs (ancien 44e mondial), mais plus j’y pense, plus je trouve qu’il ressemble à Henri Leconte, avec les mêmes mouvements rapides au service et le même talent de frappeur qu’Henri. Quel tournoi ! »
Publié le vendredi 15 août 2025 à 14:45