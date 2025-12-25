Après les inter­views données par Juan Carlos à Marca ou encore RTVE, il était évident que le père de Carlos n’al­lait pas rester les bras croisés.

Il a livré sa réac­tion à l’agence de presse EFE.

Les mots qu’il a prononcés laissent sous entendre que ce « dossier » est plus complexe que tout ce que l’on a pu lire. Il reste que ce n’est pas une vraie attaque contre l’an­cien coach, mais ce n’est pas non plus un signe de paix entre les deux clans.

« Chacun est libre de donner son avis en fonc­tion de ce qu’il sait », voila la phrase clé prononcée par « Papa Alcara« z, cela laisse donc croire que Juan Carlos ne sait pas tout…