Alors que le Rolex Paris Masters se déroule pour la première fois hors de Bercy, à Paris la Défense Arena de Nanterre, les premiers retours des joueurs semblent plutôt positifs.
Interrogé au sujet de ce changement de lieu lors de sa conférence de presse d’avant tournoi, Carlos Alcaraz a fait part de son enthousiasme.
« Je pense que c’est impressionnant. J’aime beaucoup ce nouvel endroit. Tout est fait pour les joueurs, c’est plus confortable. Je pense que le changement est tout à fait positif. Je suis ravi qu’il y ait eu ce changement », a déclaré celui qui affrontera Cameron lors de son entrée en lice.
Publié le lundi 27 octobre 2025 à 17:55