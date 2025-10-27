Alors que le Rolex Paris Masters se déroule pour la première fois hors de Bercy, à Paris la Défense Arena de Nanterre, les premiers retours des joueurs semblent plutôt positifs.

Interrogé au sujet de ce chan­ge­ment de lieu lors de sa confé­rence de presse d’avant tournoi, Carlos Alcaraz a fait part de son enthousiasme.

« Je pense que c’est impres­sion­nant. J’aime beau­coup ce nouvel endroit. Tout est fait pour les joueurs, c’est plus confor­table. Je pense que le chan­ge­ment est tout à fait positif. Je suis ravi qu’il y ait eu ce chan­ge­ment », a déclaré celui qui affron­tera Cameron lors de son entrée en lice.