De passage en conférence de presse après sa victoire face à Jiri Lehecka et sa qualification en demi‐finales de l’US Open, Carlos Alcaraz a naturellement été interrogé sur son futur adversaire, un certain Novak Djokovic.
Battu en quarts de finale de l’Open d’Australie en début d’année alors que le Serbe était diminué (il abandonnera en demi‐finales contre Zverev), l’Espagnol n’a pas caché un certain sentiment de revanche.
« Nous connaissons tous le jeu de Novak. Peu importe qu’il ait été absent du circuit depuis Wimbledon. Il a disputé d’excellents matchs ici, je sais qu’il est motivé, qu’il en veut toujours plus. Nous verrons bien. Je sais que j’ai souvent joué contre lui et j’ai vraiment envie de prendre ma revanche, évidemment (sourire). »
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 20:33