De passage en confé­rence de presse après sa victoire face à Jiri Lehecka et sa quali­fi­ca­tion en demi‐finales de l’US Open, Carlos Alcaraz a natu­rel­le­ment été inter­rogé sur son futur adver­saire, un certain Novak Djokovic.

Battu en quarts de finale de l’Open d’Australie en début d’année alors que le Serbe était diminué (il aban­don­nera en demi‐finales contre Zverev), l’Espagnol n’a pas caché un certain senti­ment de revanche.

« Nous connais­sons tous le jeu de Novak. Peu importe qu’il ait été absent du circuit depuis Wimbledon. Il a disputé d’ex­cel­lents matchs ici, je sais qu’il est motivé, qu’il en veut toujours plus. Nous verrons bien. Je sais que j’ai souvent joué contre lui et j’ai vrai­ment envie de prendre ma revanche, évidem­ment (sourire). »