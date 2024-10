Interviewé ce mercredi soir par l’émis­sion C à Vous sur France 5, Carlos Alcaraz s’at­ten­dait à être inter­rogé sur les affaires courantes du monde du tennis alors qu’il affron­tera ce jeudi Ugo Humbert pour une place en quarts de finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy.

Mais actua­lité oblige, le cham­pion espa­gnol, nouvelle icône dans son pays, a forcé­ment réagi aux inon­da­tions dévas­ta­trices qui ont ravagé la région de Valence et qui ont fait pour l’ins­tant près de 100 morts.

Forcément touché, le 2e joueur mondial s’est dit prêt à aider.

✨ « J’essaierai d’aider autant que possible, de donner un coup de main.«



« J'essaierai d'aider autant que possible, de donner un coup de main.«

« Je suis un vissage connu d’Espagne, je peux faire porter ma voix. J’essaierai d’aider autant que possible, de donner un coup de main, dans la mesure de mes capa­cités. C’est une période assez compli­quée, non seule­ment pour les provinces concer­nées, mais pour l’en­semble de l’Espagne. Tout s’est passé très vite. J’ai vu des photos, des vidéos, ce qui se disait. Et la vérité, c’est que c’est diffi­cile pour tout citoyen, pour tout Espagnol. Évidemment„ on ne connaît pas encore les consé­quences, combien de morts, de disparus… Je me sen très proche de tout ça et cela me fait mal comme si j’étais origi­naire de cette ville. »