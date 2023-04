Alors qu’il avait parfai­te­ment entamé la saison de terre battue en rempor­tant le titre sur l’ATP 250 d’Estoril, Casper Ruud a ensuite connu deux défaites assez inha­bi­tuelles en huitièmes de finale à Monte‐Carlo et à Barcelone (respec­ti­ve­ment contre Struff et Cerundolo).

Interrogé par nos confrères de Tennis Majors sur son ressenti par rapport à ce début de saison moyen alors qu’il va devoir défendre énor­mé­ment de points dans les prochaines semaines (2050 exac­te­ment entre Genève, Rome et Roland‐Garros), le Norvégien a reconnu un certain manque d’agres­si­vité dans son jeu.

« Nous parlons tout le temps avec mon équipe, de ce que je ressens sur le court ou de ce que j’ai ressenti ne s’est pas bien passé ou de ce qui s’est si bien passé ou pas, etc… Je joue un peu trop défen­si­ve­ment parfois, et je joue un peu trop court parfois donc je pense que les joueurs que je joue ont un peu trop de temps pour inter­venir et jouer agressif contre moi, et c’est quelque chose que je dois changer. Si vous regardez les meilleurs joueurs du monde, ils jouent de manière agres­sive, ils prennent le contrôle des points et ils prennent les choses en main, et derniè­re­ment, je pense que j’es­pé­rais un peu trop les erreurs de l’adversaire. »