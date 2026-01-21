Qualifiée pour le troi­sième tour de l’Open d’Australie après une victoire tran­quille face à Olga Danilovic (6−2, 6–2), Coco Gauff n’a pas hésité à exprimer clai­re­ment son point de vue suite à une ques­tion liée à l’ac­tua­lité de son pays et de son président, Donald Trump, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

Très impli­quée dans la vie poli­tique de son pays, les États‐Unis, depuis le début de sa carrière, la 3e joueuse mondiale a une nouvelle fois tenu à défendre les mino­rités. Extraits.

Q. C’est une ques­tion un peu diffi­cile pour commencer, mais vous vous exprimez géné­ra­le­ment sans détours sur les ques­tions poli­tiques. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de la situa­tion aux États‐Unis alors que nous entrons dans le deuxième mandat de Donald Trump.

COCO GAUFF : Je pense avoir déjà exprimé mon opinion à ce sujet par le passé. Oui, j’es­père que notre pays connaîtra davan­tage de paix, que nous ferons preuve de plus de bien­veillance dans nos échanges sur diffé­rents sujets et autres ques­tions de ce genre.

Évidemment, j’ai été assez viru­lente sur ce que je ressen­tais, et oui, je ne me sens pas à ce stade… Je me sens un peu fati­guée d’en parler, simple­ment parce que c’est diffi­cile d’être une femme noire dans ce pays et de devoir vivre certaines choses, même en ligne, et de voir les commu­nautés margi­na­li­sées être touchées, tout en sachant que je ne peux vrai­ment que faire des dons et m’ex­primer, et j’es­saie de faire de mon mieux pour cela.

Oui, j’es­père simple­ment qu’avec le temps, nous pour­rons atteindre un état diffé­rent de celui dans lequel nous nous trou­vons actuel­le­ment et conti­nuer à aller de l’avant. J’ai posté cette vidéo de Martin Luther King hier, qui disait en quelque sorte que nous devons conti­nuer à aller de l’avant même si les choses ne sont pas aussi calmes que je le souhai­te­rais actuellement.