Qualifiée pour le troisième tour de l’Open d’Australie après une victoire tranquille face à Olga Danilovic (6−2, 6–2), Coco Gauff n’a pas hésité à exprimer clairement son point de vue suite à une question liée à l’actualité de son pays et de son président, Donald Trump, lors de son passage en conférence de presse d’après match.
Très impliquée dans la vie politique de son pays, les États‐Unis, depuis le début de sa carrière, la 3e joueuse mondiale a une nouvelle fois tenu à défendre les minorités. Extraits.
Q. C’est une question un peu difficile pour commencer, mais vous vous exprimez généralement sans détours sur les questions politiques. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de la situation aux États‐Unis alors que nous entrons dans le deuxième mandat de Donald Trump.
COCO GAUFF : Je pense avoir déjà exprimé mon opinion à ce sujet par le passé. Oui, j’espère que notre pays connaîtra davantage de paix, que nous ferons preuve de plus de bienveillance dans nos échanges sur différents sujets et autres questions de ce genre.
Évidemment, j’ai été assez virulente sur ce que je ressentais, et oui, je ne me sens pas à ce stade… Je me sens un peu fatiguée d’en parler, simplement parce que c’est difficile d’être une femme noire dans ce pays et de devoir vivre certaines choses, même en ligne, et de voir les communautés marginalisées être touchées, tout en sachant que je ne peux vraiment que faire des dons et m’exprimer, et j’essaie de faire de mon mieux pour cela.
Oui, j’espère simplement qu’avec le temps, nous pourrons atteindre un état différent de celui dans lequel nous nous trouvons actuellement et continuer à aller de l’avant. J’ai posté cette vidéo de Martin Luther King hier, qui disait en quelque sorte que nous devons continuer à aller de l’avant même si les choses ne sont pas aussi calmes que je le souhaiterais actuellement.
Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 14:21