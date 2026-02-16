Si elle parcourt le monde tout au long de l’année, Cori Gauff reste profondément attentive à l’actualité de son pays.
Interrogée par The Guardian depuis Dubaï, la joueuse de 21 ans, actuellement 4e mondiale, confie être préocupée par les informations faisant état de répressions migratoires sévères et de la mort de manifestants aux États‐Unis.
« Je ne suis évidemment pas d’accord avec tout ce qui se passe aux États‐Unis. Je ne pense pas que des gens devraient mourir dans la rue simplement parce qu’ils existent. Je n’aime pas ce qui se passe. Je pense que pour moi, c’est parfois difficile de me réveiller et de voir certaines choses, car je me soucie beaucoup de notre pays. Les gens pensent peut‐être que ce n’est pas le cas, mais c’est faux. Je suis très fière d’être américaine. Mais je pense que quel que soit le pays dont vous êtes originaire, vous n’avez pas à représenter l’ensemble des valeurs défendues par les dirigeants. Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui croient en ce en quoi je crois, et qui croient en la diversité et l’égalité. J’espère donc qu’à l’avenir, nous pourrons revenir à ces valeurs. Si vous me posez une question, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, en revanche, aiment dire qu’il faut rester en dehors de la politique. Les gens veulent entendre notre opinion à ce sujet. Certains joueurs choisissent de répondre ‘sans commentaire’, ce qui est tout à fait leur droit. Je comprends cela. D’autres préfèrent donner leur opinion. Je pense que ce que je déteste le plus, c’est quand les gens nous disent de ‘rester en dehors de ça’ quand on nous pose des questions. Si vous me posez une question, je vais vous donner ma réponse honnête. Ça ne me pose aucun problème. Parce que j’ai vécu ça. Ma grand‐mère est littéralement une militante. C’est littéralement ma vie. Donc ça ne me dérange pas de répondre à des questions difficiles. »
Publié le lundi 16 février 2026 à 15:55